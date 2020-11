Medicul lui Maradona, dupa internarea argentinianului: "Se simte mult mai bine"

"Se simte mult mai bine, chiar vrea sa paraseasca spitalul, dar as vrea sa mai ramana o zi. Sufera de anemie, este putin deshidratat, acest lucru trebuie corectat. Sanatatea sa continua sa se imbunatateasca", a declarat medicul Leopoldo Luque, conform news.roMaradona, acum antrenorul echipei argentiniene Gimnasia, a fost spitalizat luni intr-o clinica din La Plata, el fiind in afara oricarui pericol.Maradona a implinit vineri 60 de ani si nu a putut sarbatori asa cum si-ar fi dorit, dupa ce a fost contact cu un caz pozitiv Covid-19.Insa testul efecuat de el a fost negativ, dar totusi, potrivit Clarin, fostul jucator a parut foarte slabit in ultima vreme. In plus, se pare ca Diego Maradona ar suferi si de depresie, in urma ultimelor evenimente din viata sa.