Uluitor: Diego Maradona are 8 copii recunoscuti cu 7 femei diferite. A fost casatorit o singura data

Fostul fotbalist a fost casatorit doar o data, cu Claudia Villafane, din 1984 pana in 2004, cand cuplul a divortat. Cu Claudia, Maradona are doua fete, Dalma si Giannina.In timpul divortului, Maradona a recunoscut un fiu, pe Diego Sinagra, nascut la Napoli , in septembrie 1986, dintr-o relatie cu modelul Cristina Sinagra, pe vremea cand juca la echipa din orasul italian.Apoi, Diego Fernando este fiul lui Maradona din relatia cu Veronica Ojeda, iar Jana dintr-o alta legatura sentimentala, cu Valeria Sabalain.In plus, pe langa acesti 5 mostenitori despre care se stia de mult timp, Maradona a admis in 2019 ca este tatal a inca 3 copii, facuti in Cuba cu alte trei femei.