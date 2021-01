Povestea prieteniei dintre Maradona si Stoicikov. Bulgarul a plans in fata legendarului argentinian. "Erau multi vulturi in jurul lui"

In declaratii facute la televiziunea din tara vecina, Stoicikov a mentionat ca l-a cunoscut pe Maradona la Barcelona , cei doi avand un impresar comun, pe Josep Maria Mingella. "Prietenia noastra n-a fost una cumparata. Diego, multumesc pentru tot. Pentru mine el este inca prietenul meu. Imi amintesc de inima mare pe care o avea, intotdeauana i-a ajutat pe oameni, a ajutat multi copii", a spus Hristo, vizibil emotionat."Erau multi vulturi in jurul lui imbracati in costume si legaturi si asta a fost marea lui greseala. Cred ca Dumnezeu a facut tot posibilul sa-l duca sus. Si Dumnezeu a vazut ca Diego nu mai putea suferi asa si l-a luat la el in pace", a mai spus StoicikovInclusiv fratele lui Hristo, Tsanko Stoicikov, a fost influentat enorm de Diego Maradona, amintindu-si un episod in care a vizitat casa argentinianului din Sevilla, impreuna cu parintii si fratele sau. "Am dormit acasa la Diego. L-am imbratisat si l-am sarutat. Eu, un baiat de 13 ani, nu puteam fi mai fericit", a spus Tsanko.Apoi, cu ocazia unui meci amical intre Europa XI si restul lumii, fratii Stoicikov au luat un nou contact cu Maradona. "L-am imbratisat pe Diego si i-am spus cat de mult il iubesc. Si plangeam tot timpul. Fratele meu, care traducea in spaniola, a plans si el cand mi-a vazut emotia", a mai dezvaluit Tsanko Stoicikov.Citeste si: Sorana Cirstea a "intepat-o" pe Simona Halep in social media. Ce au de impartit romancele la Australian Open