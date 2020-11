Operat pe creier, Diego Maradona sufera si de depresie. Ce spune fosta sa iubita: "Alcoolul e de vina, nu eu"

"Are inima franta, nu vrea sa manance, sa vorbeasca", a spus Leopoldo Duque, context in care multi au aruncat vina pe fosta partenera de viata a lui Diego Maradona, Rocio Oliva, cei doi despartindu-se in 2019.Interogata de presa argentiniana pe marginea acestui subiect, Rocio Oliva, cu 30 de ani mai tanara decat Diego, a declarat ca adevaratul motiv al depresiei trebuie cautat in alta parte."De cand ne-am despartit, n-am mai vorbit niciodata cu el. Pe vremea aceea era un Diego cu care se putea vorbi. El a mai fost internat, a facut analize, dar acum starea lui s-a agravat. Ia pastile ca sa doarma, iar marea lui problema e alcoolul. Alcoolul e de vina, nu eu. Toata lumea stie asta, cine zice altceva e un mincinos. El ar trebui internat intr-o clinica de dezalcoolizare", a dezvaluit fosta iubita a lui Maradona.