Un nou transfer la Dinamo. Cele mai recente imagini cu fotbalistul pe Youtube sunt de acum 5 ani

Echipa din Stefan cel Mare si-a luat atacant in locul lui Magaye Gueye, suspendat dupa ce a fost prins dopat.Atacantul nigerian Joseph Akpala a semnat cu Dinamo pana la finalul sezonului."Nascut pe 24 august 1986, Josep Eneojo Akpala a inceput fotbalul la Bendel United (Nigeria), a jucat in tara sa natala pentru Bendel Insurance si a mai evoluat in cariera pentru Charleroi si Club Brugge (Belgia), Werder Bremen (Germania), Karabukspor (Turcia), Oostende (Belgia) si Al-Faisaly (Arabia Saudita).168 de meciuri / 56 de goluri pentru Club Brugge, 104 / 21 pentru Oestende, 64 / 27 pentru Charleroi, 47 / 11 pentru Karabukspor, 21 / 1 pentru Werder Bremen si 14 / 2 pentru Al-Faisaly a adunat Akpala in cariera.7 meciuri a jucat Akpala pentru Oestene, sezonul trecut, 6 in campionat si unul in Cupa Belgiei. A inscris un gol in partida Oestende vs Anderlecht 3-2.7 selectii si o reusita pentru prima reprezentativa a Nigeriei, 23 de meciuri si 10 goluri pentru Nigeria U20 are Akpala.9 va fi numarul oficial de joc al lui Akpala la Dinamo Bucuresti, purtat in acest sezon de Magaye Gueye, suspendat provizoriu de Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD).Akpala a efectuat vizita medicala si a intrat in programul de pregatire al echipei noastre, stabilit de antrenorul Gheorghe Multescu in cantonamentul de la Saftica", a anuntat clubul FC Dinamo pe pagina de facebook.Sursa Video: Youtube / Sasha MilanAcestea sunt cele mai recente imagini cu noua achizie a lui Dinamo, de pe Youtube. Ele dateaza din urma cu cinci ani.Echipa din Stefan cel Mare este intr-o situatie dramatica. "Cainii rosii " sunt pe loc de baraj si joaca ultimul meci din sezonul regular, vineri, cu Academia Clinceni,