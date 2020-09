Cosmin Contra, dupa ce Dinamo a pierdut cu UTA: "Jucatorii au crezut ca intram pe teren si castigam cu tricoul pus pe noi"

"Cred ca daca nu tratezi fotbalul cu seriozitate, cand permiti unele lucruri unei echipe ca UTA, primesti o palma. Ne-am crezut ca intram pe teren si vom defila cu UTA. Se pare ca sunt singurul vinovat, pentru ca nu am ajuns la jucatori , desi le-am atras atentia. Vom lua niste masuri, nu putem sa continuam asa. Jucatorii s-au relaxat, au crezut ca dupa o victorie (n.r. - etapa trecuta cu Gaz Metan Medias) intram pe teren si castigam cu tricoul pus pe noi. Nu cred ca pentru derbiul cu FCSB este nevoie de motivare, cand era vorba de nu e derbi altfel stau lucrurile", a declarat Contra la Digisport, conform news.ro.Formatia Dinamo a fost invinsa, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa UTA Arad, in ultimul meci al etapei a cincea din Liga I. Aradenii au obtinut prima victoria in actualul sezon al Ligii I.Ioan Hora a marcat din penalti, in minutul 42, acordat dupa un fault al lui Puljic asupra lui Ursu.