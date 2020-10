Dinamovistul Lopez, dupa esecul cu FCSB: "Toata Romania a vazut ca n-a fost nici penalty, nici rosu"

"Toata Romania a vazut ca nu a fost nici penalty, nici rosu. Meciul s-a decis la aceasta faza. I-am spus arbitrului in timpul meciului ca o sa vada la televizor ca nu a fost penalty. Totul s-a rezumat la acea faza. Nu mi-a spus nimic. M-a eliminat si nu mi-a spus nimic. A fost un derby, am fost mai buni, singurele ocazii pe care le-au avut, le-am facut noi cadou. A fost un meci frumos pana cand arbitrul a decis cine trebuie sa castige", a spus Lopez la televiziunile care transmit Liga I, conform news.ro.Formatia FCSB a invins echipa Dinamo , sambata seara, pe Arena Nationala, scor 3-2 (2-2), intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I, arbitrat de Radu Petrescu. Dinamovistii au jucat in inferioritate numerica din minutul 75, cand a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat si Rauta, in minutul 90+1.Au marcat Tanase '8, '76 (penalti) si Cristea '17 pentru gazde, respectiv Borja Valle '26 (penalti) si Cristea '42 (autogol) pentru Dinamo.