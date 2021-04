Ce a spus antrenorul Dusan Uhrin dupa o noua infrangere a dinamovistilor

"E o situatie difilca, rezultatul este foarte rau pentru noi, primim goluri foarte usor. E greu si pentru mine, trebuie mai mult si de la jucatori . am facut greseli catastrofale. Am incredere in jucatori, ne trebuie noroc, dar trebuie sa facem mai mult pentru noroc. N-am dormit bine de cand am venit aici, e imposibil sa muncim asa", a declarat Uhrin la Digisport.Formatia Dinamo a suferit inca un esec in Liga I, scor 1-4, cu Gaz Metan Medias, in deplasare, in etapa a III-a a play-out-ului.Pentru Gaz Metan au marcat Morar '14, Valente '29, Deaconu '39 si Chamed '87 (penalti), iar pentru Dinamo a punctat Sorescu '35.