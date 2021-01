LIVE 20:00 Dinamo - Chindia. Fara bani in buzunar, dinamovistii ajung in play-off daca inving . Echipele de start

Suporterii din programul "Doar Dinamo Bucuresti" sunt singurii care mai tin clubul in viata.Din Spania, Pablo Cortacero tot anunta ca in luna ianuarie vor intra in club 5 milioane de euro.Dinamo: Esanu - Sorescu, Bejan, Ehmann, Radu - Cretu, Anton, Rauta, Fabbrini - V. Achim - NemecRezerve: Mitrovic - Stan, Gol, Blejdea, Mihaiu, Borcea, Bani, MagureanuAntrenor: Jerry GaneChindia: Aioani - Capusa, Pitian, Iacob, C. Dinu - Berisha, Rata, Dulca, Dumitrascu - Florea, PopaRezerve: Moldovan - Martac, M. Costea, Atanase, Grassano, Yameogo, SerbanAntrenor: Emil Sandoi