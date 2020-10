Dinamo nu se opreste din transferuri. Au fost adusi inca doi spanioli si se negociaza cu un jucator trecut prin Premier League

Astfel, cu Dinamo au semnat astazi alti doi fotbalisti spanioli, Raul Garcia Asid (23 de ani) si Antonio Iglesias Higaldo (21 de ani), care vor fi trimisi in prima faza la echipa a doua a "cainilor", care evolueaza in liga a treia.De asemenea, la antrenamentele conduse de Cosmin Contra a aparut in ultimele zile Magaye Gueye (30 de ani), un atacant care a jucat in trecut la Everton, in Premier League. Cotat la 300.000 de euro, fotbalistul nascut in Franta cu origini senegaleze este liber de contract dupa despartirea de gruparea azera Qarabag. Gueye n-a semnat inca un contract cu Dinamo, decizia finala urmand sa-i apartina lui Cosmin Contra.