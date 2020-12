Dinamo cu ocaziile, CFR Cluj cu golurile. A treia victorie la rand a campioanei cu Edi Iordanescu pe banca

Campioana a transat disputa inca din prima repriza, cand au marcat Gabriel Debeljuh (14), dupa ce Ricardo Grigore a alunecat langa atacantul croat, si Adrian Paun (44 - penalty), in urma unui fault comis de Ante Puljic asupra lui Debeljuh. In schimb, gazdele au ratat cateva ocazii uriase, in special in partea secunda a meciului.Dinamo a pierdut doi jucatori importanti in prima repriza, Aleix Garcia si Ante Puljic, ambii accidentati.Dinamo a incheiat meciul in zece jucatori, dupa Florin Bejan a primit al doilea cartonas galben la ultima faza a meciului (90+3).De la venirea antrenorului Edi Iordanescu, CFR Cluj a castigat toate cele trei meciuri de campionat cu acelasi scor, 2-0.Clujenii au un bilant de sase victorii si un egal in deplasare in acest campionat, fara gol primit in ultimele patru deplasari.Dinamo venea dupa trei victorii consecutive in campionat.Citeste si: S-a intors Larisa Iordache, dupa 3 ani de pauza. Performanta uriasa la Europene. Echipa Romaniei e favorita la aur