Dezastru pentru Dinamo in semifinala de Cupa cu Astra. E incredibil ce s-a intamplat la loviturile de departajare

Dupa 90 de minute, scorul a fost 1-0 pentru Dinamo , pe Stadionul din Soseaua Stefan cel Mare, acelasi cu care s-a impus Astra in meciul tur. A marcat Andrei Radu, in minutul 89, care a vrut sa centreze de pe partea stanga, dar balonul a prins o traiectorie catre vinclul portii lui Popa, peste goalkeeper-ul oaspetilor, conform news.ro.La penaltiuri, scor 4-5, au marcat: Albentosa, Fabbrini, Anton, R. Grigore / Krpjci, Wuthrich, Canadija, Jovanovici, Raspopovici;Au ratat: Mihaiu, Nepomuceno / V. Gheorghe.Primul a ratat Valentin Gheorghe de la Astra, care a trimis balonul in bara. Mihaiu avea de executat lovitura care ar fi dus-o pe Dinamo in finala, dar Popa a aparat prima data.Arbitrul a considerat ca portarul nu a ramas pe linia portii si Mihaiu a mai avut o ocazie de a termina meciul. Popa a aparat si a doua aora, apoi Nepomuceno a trimis in bara balonul si Raspopovici a transformat ultima lovitura.Au evoluat echipele:Dinamo: Esanu - Puljici, Albentosa, R. Grigore - Sorescu (Blejdea '75), Gol (Nepomuceno '85), Anton, Fabbrini, S. Filip (A. Radu '62) - Morsay (Mihaiu '62), Nemec (Bejan '106). Antrenor Dusan Uhrin jr.Astra: M. Popa - David Bruno (Raspopovici '91), Gaman (Jovanovici '91), Graovac, Lamanje - Canadija, Boe-Kane - Merloi (Stahl '80), Radut (Wuthrich '74), V. Gheorghe - Montini (Krpici '80). Ionut Badea.Cartonase galbene: Morsay '32, R. Grigore '42, Nemec '47, Anton '99 / M. Popa '44, V. Gheorghe '83, Gaman '86. Stahl 105+1.Arbitri: Catalin Popa - Vladimir Urzica si Ferencz Tunyogi - Iulian Dima;Observatori: Irina Mirt si Mihai Andries.Miercuri, de la ora 20.30, este programata a doua semifinala, CS Universitatea Craiova Viitorul Pandurii Targu Jiu. In primul meci, echipa din Liga I s-a impus cu 3-0.Finala va avea loc la 22 mai, la Ploiesti, cand, probabil, va fi primul meci cu spectatori dupa ce fanii nu au mai avut acces pe arene in Romania, din martie 2020, din cauza pandemiei de coronavirus.