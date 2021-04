Dinamo, la a cincea infrangere consecutiva. Cum s-a terminat meciul cu Astra din semifinala Cupei Romaniei

Unicul gol al partidei a fost inscris de atacantul bosniac Sulejman Krpic (4), cu un sut la coltul scurt la care o parte din vina are si portarul norvegian Gudmund Kongshavn.Dinamo a avut mai mult initiativa si a cautat golul egalarii, dar nu a reusit sa inscrie, desi a avut trei ocazii bune. Paul Anton a sutat periculos din lovitura libera de la 22 de metri (45+1), dar portarul David Lazar a respins in corner. Deian Sorescu (60) a nimerit exteriorul barei dintr-o alta lovitura libera (60). Andrei Blejdea a trimis din foarfeca (76), dar mingea l-a lovit pe coechipierul sau Adam Nemec.Astra a avut si ea o situatie buna, dar Kongshavn a respins mingea sutata de David Canadjija si deviata de Raul Albentosa (87).Mansa secunda va avea loc pe 12 mai. Miercuri este programata prima mansa din cealalta semifinala, Universitatea Craiova - ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu (Stadion '' Ion Oblemenco '' - Craiova, 19:00).Astra si Dinamo se vor infrunta din nou vineri, tot la Giurgiu, in play-out-ul Ligii I.