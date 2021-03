Apel disperat al fanilor lui Dinamo. De cati bani mai au nevoie suporterii-actionari pentru a lua licenta

"DDB a facut ieri o plata de 237.596,00 lei catre Isma Lopez. Partea pozitiva din acest lucru este ca datoria pentru licenta a mai scazut cu inca 50.000 de euro. In acelasi timp, nu putem sa nu remarcam ca aceasta a fost strategia groparilor. Au cautat sa indatoreze clubul, pentru a ne impinge in faliment. Suma de care mai avem nevoie pentru a obtine licenta a scazut acum sub 200.000 de euro", au precizat membrii programului DDB. FC Dinamo a anuntat, la 13 august 2020, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero. La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conducere a clubului formata in majoritate din spanioli.Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare, echipa fiind tinuta in viata cu banii stransi de suporteri , prin Programul DDB.Citeste si: