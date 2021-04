Asta da veste! Prima victorie a lui Dinamo dupa 3 luni. "Cainii" spera inca la salvare

Este prima victorie a dinamovistilor in Liga 1 din ianuarie incoace.Bejan si Nemec au marcat golurile dinamovistilor spre finalul meciului.Cu aceasta victorie, "cainii rosii" ajung pe locul 14 in Liga 1, loc de baraj in Liga 1, cu 18 puncte.Etapa viitoare, chiar in ziua de Paste, echipa din Stefan cel Mare joaca derby-ul salvarii, la Ovidiu, cu FC Viitorul Clasamentul play-out-ului: 1. Chindia Targoviste - 30 de puncte, 2. FC Arges - 27, 3. UTA - 25, 4. Gaz Metan Medias - 24, 5. Astra Giurgiu - 24, 6. FC Voluntari - 23, 7. FC Viitorul - 22, 8. Dinamo - 18, 9. FC Hermannstadt - 16, 10. Poli Iasi - 14.