Dinamo si-a luat revansa in fata FCSB. Ce spune mijlocasul Deian Sorescu: "Ne dorim mult Cupa"

"Ne-am dorit foarte mult victoria. Ne-am luat revansa dupa meciul din campionat . Ne dorim mult Cupa. Ne-am gandit ca o sa avem un meci greu. Ne-au surprins cu echipa cu care au jucat, se vedea clar ca tin jucatorii pentru campionat. Dintre o victorie in campionat sau in Cupa? As alege ambele victorii, n-as lasa nimic. Pentru noi este important si clasamentul, dar ne-am dorit si victoria in Cupa. Ne dorim sa castigam Cupa, dar trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant si sa o luam meci cu meci", a spus Sorescu la Digi Sport.El a mentionat ca anterior nu a spus ca vrea sa plece de la Dinamo, ci ca, daca lucrurile nu vor merge spre bine, este normal sa se gandeasca la plecare.Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce a invins miercuri pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), rivala FCSB, detinatoarea trofeului. A marcat Nemec, in minutul 55.