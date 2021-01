Meci de cosmar pentru Dinamo la Botosani. Cum explica esecul antrenorul Ionel Gane

"Meciul s-a jucat in primele minute, cand noi nu am inceput foarte bine. Au contat si absentele, am avut zece jucatori under 21, au lipsit jucatori importanti. Lucrurile s-au linistit in privinta jucatorilor, de a ramane la echipa si a ma baza pe ei in continuare. Acest meci trebuie sa il uitam foarte repede", a declarat Gane."Cred ca Pablo Cortacero are nevoie de fapte sa ne recastige increderea. Sunt multe lucruri puse la punct in ultimul timp datorita celor de la DDB", a mai spus Ionel Gane la Digi Sport. Formatia FC Botosani a invins duminica seara , pe teren propriu, cu scorul de 4-0, echipa Dinamo , intr-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Keyta '1, '37 (penalti), Ongenda '23 si Harut '64.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"