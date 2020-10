Mircea Lucescu, victorie in campionatul Ucrainei inainte de meciul cu Juventus din Champions League

Conform news.ro, golurile au fost marcate de De Pena '30 si Rodrigues '90+1. Dinamo Kiev este lider in clasament, cu 14 puncte, in timp ce Rukh Lvov este pe 13, cu doua puncte.Echipa lui Mircea Lucescu se pregateste acum pentru debutul in grupele Champions League, marti, la Kiev, impotriva campioanei Italiei, Juventus Torino