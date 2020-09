Au scapat de Boloni si s-au descatusat. Gent, adversara echipei lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev, in play-off-ul Ligii Campionilor

Au marcat: Dorsh '36, Iaremciuk '59 (p) / Demir '90+3. Pe banca gazdelor a stat tehnicianul Wim de Decker, dupa ce antrenorul Ladislau Boloni a fost demis luni.In play-off-ul Ligii Campionilor, Gent va evolua cu Dinamo Kiev , echipa pregatita de Mircea Lucescu . Invingatoarea va merge in grupele Ligii Campionilor, iar invinsa in grupele Ligii Europa.Tot marti, Dinamo a invins, acasa, cu 2-0, pe AZ Alkmaar . Partidele din play-off vor avea loc in dubla mansa, la 22/23 si 29/30 septembrie. Dinamo joaca primul meci in deplasare.In al treilea meci de marti, PAOK Salonic a invins, pe teren propriu, cu 2-1 (0-0), echipa Benfica Lisabona . Au marcat: Giannoulis '63 si Zivkovici '75, respectiv Rafa Silva '90+3. In urma acestui esec, Benfica va evolua in play-off-ul preliminariilor Ligii Europa.PAOK va juca in play-off-ul preliminariilor Ligii Campionilor cu Krasnodar (Rusia). Toate aceste partide au avut loc pe traseul echipelor care nu sunt campioane.