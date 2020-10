Dinamo, la a patra infrangere la rand. Contra: Mi-e rusine ca port sigla lui Dinamo. Lucrurile sunt nelinistite peste tot

Fara bani, dar si fara valoare, echipa din Stefan cel Mare este din nou aproape de retrogradare, dupa infrangerea de la Sepsi, 0-2."Vreau sa-mi cer scuze tuturor suporterilor dinamovistilor pentru meciul acesta. Inexplicabil ce s-a intamplat. Mi-e rusine ca port sigla lui Dinamo.Am fost o rusine de echipa. Nu am avut nicio sansa, pentru ca ne-au dominat din toate punctele de vedere. Nu am avut personalite, nu am avut o intensitate. Pentru mine e un mare semnal de alarma.Din pacate, salariile nu joaca. Daca ar juca salariile, am fi in primele trei din Romania. Poate bagam tinerii etapa viitoareNu s-a linistit nicio apa la Dinamo. Lucrurile sunt nelinistite la Dinamo peste tot", a spus Cosmin Contra la Digisport.Dinamo este pe 14 in clasament, cu doar 5 puncte, dupa opt etape.