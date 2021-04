Se ingroasa gluma pentru Dinamo. "Cainii" au pierdut acasa cu UTA si mai fac un pas spre retrogradare

Unicul gol al meciului a fost marcat de Miculescu in minutul 34, care a inscris cu capul dupa o centrare a lui Sliakov.In minutul 35, Tomozei l-a faultat in careu pe Sorescu. Tot Sorescu a executat penalty-ul, dar Balauru a respins balonul in corner.Au evoluat echipele:Dinamo: Kongshavn - Ehmann (Nepomuceno '70), Bejan (R. Grigore '70), Albentosa, Steliano Filip - Rauta, Gol - Bani (Fabbrini '60), Anton (Puljici '84), Sorescu - Nemec (Blejdea '84). Antrenor Dusan Uhrin;UTA: Balauru - Tomozei (Rrumbullaku '80), Erico, Fl. Ilie, Sliakov - Roger (Melinte '90+1), Albu (Bustea '71), Vorobjovas, Rusu - Hora (R. Voinea '72), Miculescu (Ad. Petre '90+1). Antrenor Laszlo Balint.Cartonase galbene: Gol '55 / Bustea '73Arbitri: Florin Andrei - Bucsi Imre-Laszlo, Valentin Dumitru - Ionut CozaObservator de arbitri : Andrei Ionita.Clasament: 1. UTA - 25, 2. Astra Giurgiu - 23 de puncte, 3. Chindia Targoviste - 23, 4. FC Arges - 21, 5. FC Viitorul - 19, 6. Gaz Metan Medias - 18, 7. FC Voluntari - 17, 8. Dinamo - 15, 9. Poli Iasi - 14, 10. FC Hermannstadt - 13.