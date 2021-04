Liga 1, play-out: rezultat dezastruos pentru Dinamo. "Cainii" au ajuns pe loc retrogradabil

Gazdele au deschis scorul prin Vlad Morar (14), iar portughezul Ricardo Valente (30) a majorat diferenta, inainte ca Deian Sorescu (36) sa inscrie golul de onoare al dinamovistilor. Gaz Metan a mai inscris o data pana la pauza, prin Ronaldo Deaconu (39), care oferise pase decisive la primele doua goluri Nasser Chamed a inchis tabela (88 - penalty), dupa ce Dinamo a ramas in zece oameni in min. 66, cand atacantul Andrei Blejdea, intrat la pauza, a primit usor al doilea cartonas galben.Dinamo a cerut cu insistenta penalty in min. 42, cand Mihai Butean a fost lovit de minge in cot in propriul careu. Si Gaz Metan a cerut penalty, in min. 3, cand Sergiu Ciocan a fost lovit de Steliano Filip.Dinamo a avut o bara, prin Adam Nemec (15).Dinamo a ajuns la 13 etape consecutive fara victorie, zece infrangeri si trei egaluri.In urma acestui esec, Dinamo a ajuns pe penultimul loc, retrogradabil.Gaz Metan a obtinut prima sa victorie in ultimele sase meciuri jucate acasa (doua egaluri, trei esecuri).