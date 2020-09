Dinamo a imprumutat un portar de la Middlesbrough. Se "incinge" derby-ul cu FCSB

Tinand cont ca Middlesbrough e echipa care a eliminat Steaua lui Gigi Becali in semifinalele Cupei UEFA din 2006, actualii jucatori de la FCSB vor avea un motiv in plus sa marcheze in mciurile cu Dinamo din actualul sezon.Tomas Mejias, nascut la 30 ianuarie 1989, a efectuat vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala si a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului 2020-2021. Spaniolul a intrat in programul de pregatire stabilit de antrenorul principal Cosmin Contra in cantonamentul de la Saftica.Format la Academia lui Real Madrid , Tomas Mejias a evoluat pentru toate echipele "galacticilor", U15, U17, U19, Real Madrid C, Real Madrid Castilla (B) si a aparat un meci la Real in mandatul lui Jose Mourinho , la 10 mai 2011, in victoria cu Getafe , scor 4-0 pe " Santiago Bernabeu ".De-a lungul carierei, Tomas Mejias a mai aparat la Rayo Vallecano (Spania), Omonia Nicosia (Cipru) si Middlesbrough FC (Anglia). Sezonul trecut, Tomas Mejias a evoluat in doua meciuri , ambele cu Tottenham, Hotspur, in Cupa Angliei.