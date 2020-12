Problemele continua la Dinamo. Gane: M-am intalnit cu Cortacero intamplator. I-am spus ca nu stie nimic, ca situatia e grava

"Sunt foarte preocupat de perioada care urmeaza, ne reunim duminica. Nu mi-a zis niciun jucator ca nu s-ar prezenta. Eu cred ca se vor prezenta la reunire, nu stiu sa fi semnat vreun precontract cu alte echipe.M-am intalnit cu Pablo Cortacero la hotel, total intamplator. Mi-a zis ca stie ca a fost dificil si ca va rezolva, dar i-am spus ca nu stie absolut nimic, ca situatia e grava si va fi si mai grava, daca nu va rezolva rapid lucrurile.A zis ca a venit in Romania sa faca acea marire de capital, iar banii ar intra pana la 31 decembrie. Pana acum, nimic, n-am luat niciun ban de sarbatori. Ar trebui sa ne spuna si noua cineva ce se intampla", a spus Gane.Tehnicianul a precizat ca el va ramane la Dinamo atat cat se poate. "Nu stiu ce as face daca ar fi doar cativa jucatori la reunire, situatia e de asa natura. Am vorbit doar cu domnul Eftimescu si cu suporterii, cam atat. Eu o sa raman, am sprijinul suporterilor, trebuie sa raman pana cand se poate", a adaugat Gane.CITESTE SI: