Apel disperat al fanilor lui Dinamo: "Trebuie sa salvam ceea ce ne apartine". Ce risca sa piarda gruparea din Stefan cel Mare

"Trebuie sa salvam CEEA CE NE APARTINE! Riscam sa pierdem Baza de la Saftica, locul unde de decenii se antreneaza echipele de seniori si juniori de la Dinamo. Sediul Academiei de Fotbal Dinamo. Avem doua zile in care sa mai strangem inca 35.000 de euro pentru rata catre ANAF. Scadenta este pe 15 aprilie. Altfel, vom pierde singura proprietate a clubului. Peste tot suntem in chirie, dar Saftica e singurul loc unde suntem la noi acasa. Daca nu achitam la timp aceasta rata, Baza Sportiva de la Saftica intra in proprietatea Statului si ramanem fara stabilimentul istoric unde de-a lungul anilor s-au antrenat Lucescu, Dinu, Parcalab, Dudu Georgescu, Gigi Multescu, Mateut, Custov, Catalin Hildan, Petre, Kirita, Marius Niculae , Danciu, Mutu, Claudiu Niculescu Banii vor fi folositi exclusiv pentru plata acestor datorii catre Stat si vor figura ca imprumut catre FC Dinamo 1948. La finalul acestui sezon de cosmar, vom organiza o adunare generala in care vom prezenta in detaliu activitatea DDB, situatia la zi a cheltuielilor si rapoarte financiare. ACUM E NEVOIE SA NE IMPLICAM! Suntem suparati cu totii, dar nu trebuie sa pierdem ce este al nostru. Trebuie sa salvam Saftica si de sub gajul pus de Negoita si din mainile lui Cortacero! Vom demonstra ca fara interventia noastra, Baza ar fi fost pierduta din vina actionarului majoritar. Vom demonstra ca este vorba de un bun salvat de noi", se arata pe pagia de Facebook a Peluzei Catalin Haldan.Prin Programul Doar Dinamo Bucuresti, suporterii dinamovisti au strans bani pentru a achita datoriile clubului, in vederea obtinerii licentei pentru sezonul 2021/2022 al Ligii I.