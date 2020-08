Dinamo, sanse foarte mari sa retrogradeze direct, dupa decizia FRF, de luni noaptea

"Ia act de opinia exprimata de majoritatea cluburilor din play-out-ul Ligii 1 (7 cluburi ) si pe cale de consecinta pastreaza programarea jocurilor de baraj pentru mentinerea / promovarea in Liga 1 pentru datele de 9 si 12 august 2020", se arata in deciziile Comitetului de Urgenta al FRF , publicata pe site-ul oficial al Federatiei, luni noaptea.Ce presupune aceasta de fapt?Dinamo mai are sase meciuri de jucat in Liga 1, astfel ca pana pe 9 august trebuie sa dispute o partida in fiecare zi, pentru a termina campionatul, lucru ce pare imposibil.Echipa din Stefan cel Mare este la mana oamenilor din fotbal. In cazul in care, cel mai probabil, nu va putea sa joace 6 meciuri meciuri in 6 zile, dinamovistii mai au o sansa la o sedinta viitoare a Comitetului Executiv al FRF, cand se va lua calcul marirea numarului de echipe, din Liga 1.