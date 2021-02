Anunt de ultima ora al suporterilor-actionari de la Dinamo. Ce se intampla cu salariile fotbalistilor

"DUPA ANI DE ZILE, SALARIILE SUNT PLATITE LA ZI!Ceea ce Negoita nu era in stare, ceea ce sapasii nici nu si-au propus vreodata, ceea ce cluburile sustinute de primarii nu reusesc, au reusit SUPORTERII lui DINAMO!La jumatatea lui februarie, jucatorii lui Dinamo si-au primit banii pe luna ianuarie!Pentru lumea fotbalului de la noi, acest lucru este ceva neobisnuit. In Liga 1 , probabil mai sunt doar doua cluburi unde salariile pe ianuarie sunt achitate. Nu e deloc comod sa rupem ritmul marilor stapani din fotbal.Faptul ca demonstram ca un club poate fi tinut de suporteri , deranjeaza. Nu degeaba vom auzi in fiecare zi pe cate unul care ne va prooroci sfarsitul.Dinamovistule pensionar, care le ceri nepotilor sa te invete sa manuiesti telefonul doar pentru a cumpara bilete, ASTA TI SE DATOREAZA TIE!Caine tanar, care pui deoparte banii cu care altii se distreaza, doar pentru a-ti plati cotizatia, AICI ESTE SI MERITUL TAU!Fiul meu, care ti-ai spart pusculita pentru Dinamo si mi-ai cerut sa-ti fac card, ESTI SI TU AICI!FRATELE MEU care inca mai stai pe ganduri, VINO SI TU in www.programddb.ro, CA SA SALVAM CEEA CE IUBIM!Si ca sa aratam ca NU NE OPRIM, tocmai am lansat un nou sondaj pe platforma DDB, pentru urmatorul milion de lei pe care intentionam sa-l viram in club, pentru a reduce din datoriile pentru licenta, pentru a plati salarii si alte cheltuieli", este anuntul de pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.Citeste si: