"Luati-ne banii, baieti!" Prima pusa la bataie de suporterii lui Dinamo pentru meciul cu Viitorul

"15.000 Euro PRIMA PENTRU MECIUL CU VIITORULLUATI-NE BANII, BAIETI!Dinamo a batut-o pe Voluntari si ne-a oferit astfel doua zile de liniste, dupa atatea nopti nedormite pentru caini. Le meritam!Trebuie sa castigam NEAPARAT si cu Viitorul!SANSA NOASTRA E ASTALupta la retrogradare este pe viata si pe moarte. De ce!? Pentru ca titlul tine mai mult de orgoliu, lupta se da intre echipe cu bani, in timp ce retrogradarea poate insemna falimentul pentru oricare dintre cele care cad. IN PLAY OUT E MACEL!Am vorbit cu toti profesionistii care ne sunt alaturi, caini de-ai nostri, fosti internationali, oameni grei, care cunosc psihologia jucatorului si care stiu exact ce butoane trebuie apasate. Toti, fara exceptie, ne-au sfatuit sa facem acelasi lucru, dincolo de toate pe care le-am facut deja: "Dati-le prime, daca puteti, sunt singurii fara".IAR DDB O SA LE DEABateti Viitorul si veti avea 15.000 Euro PRIMA, baieti!Onorati tricoul, luptati cu toate puterile voastre si noi suporterii va vom premia!Banii vor proveni din tricouri, donatii, sponsorizari si vanzari de bilete.Restul incasarilor de pe AN se vor indrepta catre deplasari!", se arata pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.