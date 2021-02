Jonathan Morsay, 23 de ani, este un mijlocas ofensiv si a fost imprumutat pana in vara de la Chievo, Serie B.Gudmund Kongshavn este un portar norvegian, in varsta de 30 de ani, liber de contract, care a evoluat ultima oara la Aeslund, in prima liga a Norvegiei. Goalkeeper-ul a semnat, de asemenea, un contract pana la finalul sezonului. Dinamo are optiunea de prelungire a contractelor celor doi. Jucatorii au efectuat deja vizita medicala sti se vor alatura echipei la Saftica.Citeste si: