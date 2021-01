Achizitie de marca reusita de Dinamo. S-a intors un jucator cu peste 150 de meciuri in tricoul "cainilor"

Ultima oara la Larissa, in prima liga a campionatului din Grecia, Steliano Filip s-a intors dupa trei ani la Dinamo, clubul la care a terminat junioratul si a cunoscut performanta pe plan intern, cucerind doua trofee in tricoul alb-rosu, Supercupa Romaniei (2012) si Cupa Ligii (2017)."15 meciuri are Steliano Filip pentru Larissa in acest sezon competitional, toate in campionatul Greciei. A jucat patru etape, integralist, in aceasta luna.153 de partide, 6 goluri si 10 pase decisive a adunat Steliano Filip la Dinamo in toate competitiile, Liga 1 Cupa Romaniei , Cupa Ligii si Europa League.27 de ani va implini Steliano Filip peste cateva luni, pe 15 mai.7 este numarul echipelor din cariera lui Steliano Filip: Banatul Timisoara, FC Baia Mare, Dinamo Bucuresti, Hajduk Split (Croatia), Dunarea Calarasi, Viitorul Constanta si Larissa (Grecia).7 selectii are Steliano Filip pentru prima reprezentativa a Romaniei, debut pe 17 noiembrie 2015, Italia vs Romania 2-2.A jucat in cariera pentru loturile nationale U17, U19 si U21.7 este numarul oficial de joc al lui Steliano Filip la Dinamo Bucuresti", mentioneaza FC Dinamo.Transferat de la Dinamo la Hajduk Split in 2018 pentru jumatate de milion de euro, "Stelu" nu a impresionat absolut deloc la echipa croata, de unde a plecat in urma unui scandal urias Citeste si: FOTO Prima imagine cu Simona Halep pe teren in Australia. O compatrioata se antreneaza alaturi de ea