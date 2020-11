FOTO FC Dinamo risca depunctarea. FRF a somat clubul sa plateasca datoriile pana la finalul lunii noiembrie

Gruparea Dinamo inregistra, la 30 septembrie, datorii catre angajati si catre alte cluburi , datorii care nu au fost achitate pana la 5 noiembrie, data adresei FRF, si daca nu le plateste risca de la o amenda pana la excluderea din competitii.FC Dinamo a anuntat, la 13 august, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero.La 30 septembrie, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formata in majoritate din spanioli.De asemenea, au fost transferati 14 jucatori la Dinamo, pe salarii foarte mari. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare.Sursa foto: Facebook / Peluza Catalin Hildan