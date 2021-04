Dinamo se scufunda, antrenorul Uhrin cauta explicatii: "Fara goluri nu poti castiga"

"Sunt foarte trist pentru ca am jucat bine, dar nu am marcat goluri , nu am avut noroc. Am dat totul din punct de vedere al efortului, speram ca la meciul urmator sa fie mai bine si sa marcam. Fara goluri nu poti castiga.Trebuie sa discut cu jucatorii, pentru ca jucam peste doua zile un meci foarte important. Cred ca pot schimba lucrurile si vreau sa ajut Dinamo, aceasta este realitatea si fac totul pentru asta.Nu am niciun sentiment special pentru Gaz Metan Medias (n.r. - unde a antrenat), pentru ca am fost acolo doar cateva luni. Ma voi concentra in principal asupra echipei mele", a declarat Uhrin, la microfonul televiziunilor care transmit Liga 1 A marcat Miculescu '34.In minutul 35, Tomozei l-a faultat in careu pe Sorescu. Tot Sorescu a executat penalty-ul, dar Balauru a respins balonul in corner.Clasament: 1. UTA - 25, 2. Astra Giurgiu - 23 de puncte, 3. Chindia Targoviste - 23, 4. FC Arges - 21, 5. FC Viitorul - 19, 6. Gaz Metan Medias - 18, 7. FC Voluntari - 17, 8. Dinamo - 15, 9. Poli Iasi - 14, 10. FC Hermannstadt - 13.