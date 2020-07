Dinamo va avea un nou stadion: "Sunt 100% sanse sa ducem la indeplinire construirea stadionului"

Popa a subliniat ca suporterii dinamovisti sunt de acord cu noul amplasament al arenei."Din prima zi a mandatului meu mi-am propus sa duc mai departe acest demers legat de stadion. Tot ce a tinut de clubul Dinamo pana in prezent, documentatie si asa mai departe, am indeplinit. Consider ca se misca lucrurile. Mi-am asumat o misiune si o voi duce la indeplinire.Sanse sunt 100% sa ducem la indeplinire construirea stadionului. Nu avem de ce sa nu ducem. Amplasarea noului stadion va fi pe locul velodromului. Suporterii sunt de acord cu acest amplasament, proiectul noului stadion s-a facut ca urmare a unor sedinte cu membrii DDB. Nu am facut nimic de capul nostru, am armonizat ideile suporterilor cu ideile noastre, cu ideile tehnice ale CNI si Primariei Sectorului 2", a precizat Ionut Adrian Popa.Instalat in functie in urma cu o luna, noul presedinte a afirmat ca infrastructura reprezinta o prioritate la Dinamo. In consecinta el a mentionat ca va face tot posibilul pentru a moderniza poligonul din cadrul complexului."Sunt dezamagit de conditiile pe care le oferim Laurei Coman, cel mai titrat sportiv al clubului. E greu sa dau un termen, dar va promit ca in cel mai scurt timp vom avea un proiect pentru un nou poligon. Ca si infrastructura aici avem o baza invechita care nu mai corespunde standardelor internationale. Eu am toata bunavointa sa imbunatatesc infrastructura clubului, este o prioritate pentru mine", a mai spus Popa.Presedintele CS Dinamo, Ionut Adrian Popa, a participat, marti, la un eveniment organizat in contextul Jocurilor Olimpice de la Tokyo care s-ar fi aflat in desfasurare in aceste zile, dar au fost amanate din cauza pandemiei de coronavirus. In cadrul acestei actiuni, jucatorul Horia Tecau a schimbat cateva mingi cu ambasadorul Japoniei la Bucuresti, Hitoshi Noda, pe un teren de zgura din cadrul Complexului Sportiv Dinamo din Capitala.La evenimentul de la Complexul Sportiv Dinamo din Capitala au mai participat presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, precum si vicepresedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac.