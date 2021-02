Dezastru pentru Dinamo. "Cainii" au fost spulberati pe teren propriu de Viitorul. Esec istoric dupa 35 de ani

Golurile au fost marcate Joalisson '4, Ganea '16, Ciobanu '44, '81 si Tsoumou '79. Acesta este cel mai categoric esec suferit de Dinamo pe teren propriu in campionat in ultimii 35 de ani, de la un 0-5 inregistrat cu Sportul in mai 1986.Dinamo: Esanu - Radu, Ehmann, Bejan, Filip - Nepomuceno (Bani '46), Anton, Achim (Rauta '46), Fabbrini (Bordusanu '90)- Morsay (Stere '46) - Gueye. Antrenor: Ionel GaneViitorul: Cojocaru - Benzar, Mladen (Gaztanaga '75), Dobrosavlevici, Boboc - Matei (Babunski '46), Artean, Ciobanu - Gradinaru (Pitu '67), Ganea (Andronache '67), Joalisson (Tsoumou '75). Antrenor: Mircea Rednic Meciul a fost arbitrat de Adrian Viorel Cojocaru, ajutat de asistentii Bogdan Gheorghe si Marius Badea.Arbitru de rezerva a fost Vlad Baban, iar observator Marian Salomir.Citeste si: