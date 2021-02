Antrenorul lui Dinamo, dupa umilinta cu Viitorul: "Sa ne fie rusine la toti'

"Ar trebui sa ne fie rusine la toti, am facut un meci de cosmar, de uitat. Punem putine probleme ofensiv si stam prost si defensiv. E o umilinta, dar e fotbal. O sa avem o discutie, am spus ca raman cat se poate, vom vedea", a declarat Gane la Digisport. Formatia FC Viitorul a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 5-0 (3-0) , echipa FC Dinamo, in etapa a XXV-a a Ligii I.Golurile au fost marcate Joalisson '4, Ganea '16, Ciobanu '44, '81 si Tsoumou '79.Citeste si: