Dinamovistul Gabi Torje, despre vaccinul anti-Covid: ”Dacă voiau să ne omoare...” Antrenorul Rednic a găsit vinovații pentru dezastrul din România

Antrenorul Mircea Rednic și mijlocașul dinamovist Gabi Torje au făcut comentarii vineri, înaintea derby-ului cu Rapid, despre pandemia cu Covid-19 care a lovit România, dar și despre vaccinul contra coronavirusului.

Gabriel Torje a declarat că el s-a vaccinat recent. “Fiecare alege ceea ce vrea să facă, însă trebuie să ne gândim că avem familii care pot fi afectate de acest lucru. Eu personal m-am vaccinat de curând.

Nu cred că toată Europa de Vest şi tot ceea ce înseamnă ţările nordice sunt oameni nebuni că s-au vaccinat 90 la sută, 95 la sută. Şi au 70 la sută mai puţine cazuri decât România. Cred că nimic nu e făcut să ne omoare, că dacă voiau să ne omoare dădeau o bombă ca la Hiroshima şi ca la Nagasaki şi dispăream de pe faţa pământului. Nu mai stăteau să ne chinuie 7 ani”, a precizat fotbalistul.

Tehnicianul dinamovist Mircea Rednic a declarat că el s-a vaccinat împotriva coronavirusului pentru că negocia cu un club din Emiratele Arabe Unite şi că altfel nu s-ar fi imunizat, el având deja anticorpi pentru că a fost infectat.

“Din cauza cui s-a întors covid? Nu din cauza noastră? Şi guvernanţii noştri ce au putut să facă în perioada de vară? Eu în perioada de vară am fost în Belgia. Acolo obligatoriu mască, nu puteai să ai întruniri mai mult de 25 de oameni, stadioanele fără spectatori...

Toată lumea a continuat un proces de-ăsta. La noi, pac, s-a terminat că s-au supărat ăia de la HoReCa, liber mare, liber munte, liber discoteci, liber cluburi... Şi acum normal că plângem. Dacă eram cumpătaţi şi realişti şi ni se explica că nu e momentul să stăm ca sardelele la mare sau în cluburi... Nici amenzile nu au fost... E vina noastră.

Dacă unul nu vrea să se vaccineze nu poţi tu să-l obligi. Fiecare cum crede. Eu am cazuri în familie vaccinaţi şi s-au infectat cu acest virus. Şi au murit oameni vaccinaţi. Deci nu e... Da, eu m-am vaccinat. Eram în discuţii cu un club din Emirate şi m-au obligat să mă... nu că m-au obligat. Am avut covid. Nu, nu mă vacinam dacă nu erau discuţiile. Eu deja avusesem virusul şi am anticorpi”, a spus Rednic.

