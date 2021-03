Cornel Dinu, acid cu doi jucatori de la Dinamo: "Seamana cu morsele din Antarctica"

In calitate de expert Telekom Sport, Cornel Dinu (72 de ani), a fost extrem de critic cu doi jucatori de la Dinamo , Magaye Gueye si Jonathan Morsay, si a spus ca nu intelege cum au fost adusi cei doi in Stefan cel Mare.In analiza meciului FC Voluntari - Dinamo 1-1, Cornel Dinu i-a criticat pe Gueye si Morsay, jucatori care au inceput titulari in echipa "cainilor". Expertul Telekom Sport a spus la Minutul 91 ca ii e greu sa gaseasca sapte pase date corect de la el si a fost o remarca amuzanta in ceea ce-l priveste pe Morsay."Cu greu cred ca poti aduna sapte pase pe care le-a dat. Nu stiu cum pot fi adusi asemenea jucatori. Morsay... Nu se poate astepta dezghetul, pentru ca seamana cu morsele din Antarctica", a spus Cornel Dinu, la T elekom Sport "Un meci care a parut fotbal. Dinamo nu mai e de mult echipa din Obor, din Iancului, din Stefan cel Mare. E o prelungire a Colentinei. Acolo e totusi o Manastire interesanta. Prelungirea Colentinei cu Voluntari, la nivelul asta s-a ajuns. Meciul, mai putin terorizant decat vreo doua meciuri pe care le-am vazut. Veritabile probe de rezistenta, asemanatoare cu torturile care erau pe vremuri la Rahova, la cercetari penale", a mai spus Cornel Dinu, despre jocul echipei sale favorite.Citeste si: