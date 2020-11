Cornel Dinu, atac violent la proprietarii lui Dinamo. "E o mare inselatorie pusa de la cale de o combinatie de ardeleni"

Venirea spaniolilor la echipa din Stefan cel Mare nu a linistit apele, ba din contra, le-a involburat si mai tare. Cornel Dinu este cel mai aprig contestatar al noilor proprietari de la Dinamo."Generatia noastra nu e pregatita sa inteleaga ingineriile financiare. Cam acelasi lucru e si la Dinamo. Sunt siderat.Ce va pot spune e ca e o mare inselatorie pusa la cale de o combinatie de ardeleni, il scot pe Talnar de aici, in care apare si domnul asta cu pantofi de lac.Am ramas siderat, nu-mi vine sa cred ca s-a ajuns la asa ceva. De opt luni se vorbeste despre interesul unui grup financiar. Lucrurile sunt neverosimile", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.Dinamovistii sunt pe locul 15, penultimul in Liga 1 si au salarii neplatite de cateva luni bune. Cortacero a promis ca a virat deja 400 000 de euro in conturilor clubului."Eu am descifrat totul. Cortacero probabil ca-l cunoaste pe acest Melero Marin, care a mai aparut, dar lumea nu baga de seama. Marin a fost contabil la Getafe , sunt spusele celor de la Dinamo, e un cunoscut al lui Cortacero. Eu m-am interesat si am vrut sa stiu ce s-a intamplat.Marin a vrut sa ia Almeria cu Cortacero. Problema e simpla. Au aparut Serdean, care e cautat in lumea justitiei, si transferurile sunt facute, toate, de Marin, care e un simplu contabil, dar care se ocupa si de fotbal, de jucatori ", a declarat Cornel Dinu la Telekom Sport. Cosmin Contra se pregateste de plecarea de la Dinamo. Nemultumit de parcursul echipei si de promisiunile lui Cortacero, Contra negociaza rezilierea contractului cu Dinamo.CITESTE SI: