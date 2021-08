Dobrin ar fi împlinit azi 74 de ani: cum a ratat Gâscanul un transfer la Real Madrid VIDEO

Dobrin a murit in 2007 si cu regretul ca nu a jucat niciun minut la Campionat Mondial de Fotbal din 1970, din Mexic. El a fost convocat in lotul Romaniei, insa antrenorul echipei nationale din acea vreme, Angelo Niculescu, a considerat ca Dobrin nu era pregatit pentru a face fata la turneul final."Din pacate, in Mexic, Dobrin a avut probleme cu disciplina. Lipsea noptile, asa ca Pisti Kovaci (n.r. pe atunci in staff-ul federal) i-a organizat un flagrant. S-a culcat in patul lui Dobrin si l-a asteptat sa apara.Cand Dobrin a ajuns in camera, era deja dimineata. N-a mai avut ce face, a recunoscut. A fost exclus din lot, dar a ramas cu echipa in Mexic", spunea intr-un interviu, Angelo Niculescu, pentru Libertatea.Episodul Mexico 1970 nu a fost singurul regret al fostului fotbalist. În toamna lui 1972, FC Argeş a jucat cu Real Madrid în Cupa Campionilor Europeni. A fost 2-1 la Piteşti şi 1-3 în Spania. În urma acestei „duble“, Don Santiago Bernabeu , cel mai mare preşedinte de club din istoria fotbalului , a vrut cu orice preţ să-l transfere pe Dobrin, fiind dispus să plătească două milioane de dolari, plus o instalaţie de nocturnă, pentru a-l avea în echipă. Numai că Nicolae Ceauşescu s-a opus plecării „Gâscanului" din România. Totuşi, „Prinţul din Trivale“ a jucat un meci în tricoul madrilenilor, la 14 decembrie 1972, cu ocazia retragerii lui Gento. „Comuniştii au zis să nu se creeze un precedent, că apoi toţi or să vrea să plece afară. Dar şi dacă mă lăsau şi nu-mi ieşea? Dacă nu eram iubit? Eu am fost mereu mai boem. Nu-mi pare rău c-am rămas la Piteşti“, a rememorat Dobrin în anii '90. „Gâscanul" a mai avut ocazia să se transfere la Universitatea Craiova , în 1974, dar celebrul Ion Dincă, zis „Teleagă“, care era prim-secretar la Piteşti, n-a fost de acord: „Vreţi să provocăm revolte în oraş, să dăm de alte necazuri?!“.Dobrin a cucerit de doua ori campionatul cu FC Arges, a fost cel mai bun jucator roman de trei ori si a jucat 409 meciuri in prima liga, unde a inscris 111 goluri. "Gascanu" are si 48 de selectii in echipa nationala , pentru care a inscris 6 goluri.În toamna anului 1980, Dobrin pleca la Târgoviste, în Divizia B, fiind cedat foarte uşor de conducerea clubului piteştean. A reuşit să promoveze imediat, umplând stadioanele pe oriunde trecea.În 1982, după încă un campionat bifat lângă Turnul Chindiei, „Gâscanul“ a revenit ca antrenor-jucător la FC Argeş, unde a rămas până în 1985, când a plecat s-o pregătească pe FC Botoşani, în liga secundă, echipă la care şi-a încheiat şi cariera de fotbalist, la aproape 39 de ani.A revenit definitiv, după un an, în oraşul său natal, rămânând până la finalul vieţii în slujba lui FC Argeş. Nicolae Dobrin a încetat din viaţă pe 26 octombrie 2007, în urma unei lungi şi grele suferinţe provocate de un cancer la plămâni.