Doi membri ai stafului Universitatii Craiova au noul coronavirus

"Liga Profesionista de Fotbal este in masura sa precizeze ca, astazi, miercuri, 16 septembrie, a fost informata de catre clubul Universitatea Craiova ca, in urma testarii intregului lot si a staffului tehnic, in vederea depistarii unor infectii cu noul coronavirus, doi dintre membrii respectivului staff au fost gasiti pozitiv, iar toti ceilalti - negativ.Totodata, clubul FCSB a informat LPF ca 3 jucatori ai primei echipe, aflate in drum spre Serbia, in vederea sustinerii jocului din Europa League de joi, 18 septembrie, au fost testati la Timisoara deoarece manifestau simptome si au fost depistati pozitiv. Acestia au parasit lotul, nemaifacand deplasarea alaturi de ceilalti coechipieri", este anuntul LPF.