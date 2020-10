Doi portari de nationala, pusi la punct de selectionerul Mirel Radoi: "Eu nu stau drepti in fata jucatorilor, sa ramana la echipa de club"

Intr-o emisiune televizata la TelekomSport, Mirel Radoi a criticat in primul rand atitudinea lui Pantilimon, aflat intr-o perioada buna a carierei, la echipa turca Denizlispor. "Eu am tinut ca antrenorul cu portarii sa trimita convocarile catre portarii pe care ii aveam in vedere. Dar a intervenit ceva, ca n-ar fi fost sunat direct de mine, o chestie de genul asta. Daca incearca astfel de discutii, ar insemna ca facem telefonul fara fir, iar eu nu voi face altceva decat sa stau drepti in fata jucatorilor. Cine vrea sa vina, e binevenit. Cine are nemultumiri, sa ramana la echipa de club", a declarat Mirel Radoi.Pe langa Pantilimon, Cristi Balgradean de la CFR Cluj se simte si el nedreptatit de faptul ca nu e convocat la nationala . "O sa trebuiasca sa ne scoatem palaria in fata lor, sa ii convocam pe toti cei care vor. Vad ca suntem trasi la raspundere, daca era nemultumit putea sa sune. Sunt multe argumente pe care i le pot da lui personal, nu sa le fac publice", a completat selectionerul tricolorilor.