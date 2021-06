Doliu in fotbalul romanesc. A decedat un fost selectioner, la varsta de 85 de ani. A jucat la Steaua Bucuresti

"Gheorghe Staicu, fost jucator la Steaua Bucuresti si antrenorul nationalei feminine in perioada 2002-2007, a decedat la finalul saptamanii, la varsta de 85 de ani. Acesta suferea de Alzheimer de peste 10 ani. Federatia Romana de Fotbal si nationala feminina transmit sincere condoleante familiei si celor apropiati", se arata pe site-ul citat.De asemenea, Gheorghe Staicu a fost antrenor la loturile olimpice si selectioner al loturilor feminine de junioare si senioare.Ca jucator, Staicu are in palmares doua titluri de campion si o Cupa a Romaniei, toate cu Steaua Bucuresti.