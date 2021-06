Doliu in fotbal. A murit la doar 49 de ani un fost jucator cu peste 100 de selectii la nationala. A fost vedeta la Mondialul din 2002

Momentul sau de glorie a venit in 2002, la Mondialul organizat chiar de Coreea de Sud, alaturi de Japonia. Astfel, mijlocasul Yoo Sang-chul a fost una dintre piesele de baza cu care sud-coreenii antrenati de Guus Hiddink au patruns pana in semifinale.Mai mult, Yoo Sang-chul a fost nominalizat la finalul competitiei in All-Star Team, printre cei mai valorosi cinci mijlocasi, alaturi de Ballack, Reyna, Rivaldo si Ronaldinho