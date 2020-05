Doliu in fotbalul romanesc: A murit Constantin Radu

Ziare.

com

Campion cu FC Arges in 1972, Radu a fost rapud de "o boala incurabila cu o evolutie galopanta in ultimele trei luni"."Dupa Ilie Barbulescu, decedat in primavara acestui an, fotbalul argesean a mai pierdut inca un mare campion. Clubul nostru anunta decesul lui Constantin Radu (Radu I), campion cu FC Arges in sezonul 1971-1972.Fosta glorie a gruparii din Trivale a decedat la varsta de 75 de ani in urma unei boli incurabile cu o evolutie galopanta in ultimele trei luni.Trupul neinsufletit al marelui campion a fost depus la Biserica 'Tuturor Sfintilor', Parohia Gavana I, iar inmormantarea va avea loc duminica, 17 mai, de la ora 14.00, la cimitirul de langa fosta fabrica Textila Novatex.Clubul FC Arges transmite sincere condoleante familiei indurerate!. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata intr- un comunicat al argesenilor A jucat timp de 10 ani la FC Arges in perioada 1964-1974.A strans 206 meciuri in prima liga.