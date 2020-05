Doliu in lumea fotbalului: A murit unul dintre cei mai mari antrenori italieni

Ziare.

com

Antrenorul care a castigat Cupa UEFA cu Inter in sezonul 1997/1998 se afla in stare grava dupa ce in urma cu aproape un an a suferit un atac cerebral, scrie Gazzetta dello Sport Ca jucator, Luigi Simoni a jucat, printre altele, la Napoli, Torino si Juventus.Dupa ce a atarnat ghetele-n cui, Simoni a urmat o cariera in antrenorat. Genoa, Brescia, Lazio, Napoli si Inter sunt doar cateva echipele pe care le-a pregatit tehnicianul italian.Cel mai important succes l-a inregistrat in 1998, cand a cucerit Cupa UEFA cu Inter, care in acea perioada avea in loc jucatori de top, precum Ronaldo, Zamorano sau Javier Zanetti.In finala acelui sezon al Cupei UEFA, Inter a invins-o pe Lazio cu 3-0.I.G.