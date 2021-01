Doliu la clubul Manchester City. A decedat una dintre legendele "cetatenilor". Are in palmares un titlu de campion

Fostul mijlocas este considerat unul dintre cei mai buni jucatori din istoria clubului englez. El a evoluat pentru City intre 1966 si 1978 si a castigat titlul in Anglia, in sezonul 1967/1968.La echipa nationala , Bell a strans 48 de prezente si noua goluri , intre 1968 si 1975.Bell a disputat in tricoul echipei Manchester City 492 de meciuri si a marcat 152 de goluri.Una dintre tribunele Stadionului Etihad poarta numele lui Colin Bell.In cariera, el a mai evoluat la Bury si la San Jose Earthquackes.Citeste si: VIDEO Veste minunata despre Mihaita Nesu. Fostul fotbalist mananca singur, la 10 ani dupa ce a ramas paralizat