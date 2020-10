Fostul international Dorin Goian, antrenor la Foresta Suceava, a fost testat pozitiv cu coronavirus

''In cursul zilei de ieri (joi, n. red.), antrenorul Dorin Goian a realizat un nou test pentru depistarea virusului Sars-COV-2. In urma acestui test, a fost declarat pozitiv, astfel incat acesta nu va putea fi alaturi de echipa in deplasarea de la Falticeni'', a anuntat clubul, conform agerpres.ro.Foresta va fi condusa in meciul de sambata de secunzii Daniel Balan si Bogdan Tudoreanu.Foresta Suceava o va intalni pe ACS Somuz Falticeni, sambata, de la ora 15:00, in deplasare, in etapa a patra, in Seria I a Ligii a III-a.ACS Somuz Falticeni are 9 puncte din trei meciuri (locul 3), iar Foresta are 3 puncte (2 j) si ocupa locul al patrulea.