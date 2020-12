Dorin Serdean, presedinte executiv: "Am gasit o rusine la Dinamo, totul se va rezolva". Cati bani au investit spaniolii in 6 luni

"Sunt suparat pe situatie, pe meci, pe orice vreti voi. Dinamo e in aceasta situatie de cativa ani. Hai sa ne gandim ca vine Craciunul, nu vreau sa mai vorbesc despre situatia clubului... N-am aratat foarte bine in seara asta. In Romania nicio fapta buna vad ca nu ramane nepedepsita. E usor sa aduci pe cineva sa-ti dea 300.000 de euro in vara fara sa calce in Romania, sa acopere niste gauri facute de altii, sa mai aduca inca 250.000 de euro si acum sa fie facut in tot felul. Uita lumea ca am gasit o rusine la Dinamo, din punct de vedere financiar, sportiv, economic. Asa e realitatea. Nu e de acum, ci de ani de zile. Nimeni nu si-a asumat-o. Daca a venit cineva dupa ani de cautari, tot nu e bine. Pana la urma, totul se va rezolva", a declarat Serdean."Suporterii lui Dinamo sunt cateva sute de mii in Romania. Nu stiu daca puteti dumneavoastra sa fiti portavocea acestor oameni. Si eu sunt un suporter dezamagit. Am fost singurul care mi-am asumat ceva. Daca asa inteleg unii oameni sa se comporte, daca nu intelegem ca exista ierarhii, legi in tara asta, legea celor 7 de ani de acasa... Traim in niste vremuri incredibile. Sunt 550.000 de euro pe care cineva i-a dat la Dinamo. Daca nu ar fi existat din spate acele probleme, oare era situatia din prezent acum? O sa va spun alta data ce am gasit la Dinamo in septembrie", a mai spus Serdean, potrivit gsp.ro.GSP mentioneaza ca Serdean a reusit sa intre pe stadion pentru meciul cu CFR Cluj doar dupa negocieri cu firma de securitate, el nefiind trecut pe lista de la intrare.Formatia CFR Cluj a invins joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0 (2-0), echipa Dinamo, intr-un meci din etapa a XIV-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Debeljuh '14 si Paun '44 (penalti). Penaltiul a fost acordat pentru o interventie a lui Puljic la Debeljuh.Citeste si: Au venit "milioanele" la Dinamo. Suma de bani care a fost virata in conturile clubului