Doua cazuri de coronavirus la ASU Politehnica Timisoara

Cei doi jucatori testati pozitiv sunt Mario Contra si Raul Vidrasan. Contra, internat la Spitalul Victor Babes, are o stare de sanatate in general buna si ar putea fi externat luni.Initial, testul in cazul lui Vidrasan a avut rezultat neconcludent, astfel ca a fost repetat.Antrenamentele alb-violetilor au fost suspendate preventiv inca de miercuri, ca urmare a starii acuzate de cei doi fotbalisti.