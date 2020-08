Doua cazuri de COVID 19 la Chindia Targoviste

"AFC Chindia Targoviste anunta, cu parere de rau, ca in urma testarii RT-PCR din data de 19 august, dinaintea primului meci oficial al sezonului, au fost depistate doua cazuri pozitive de COVID-19. Clubul nostru a luat masurile care se impun in aceasta situatie si asteapta acum deciziile Directiei de Sanatate Publica Dambovita", este comunicatul gruparii.Chindia Targoviste are programat, duminica, la ora 16.00, in deplasare, meciul cu Poli Tasi, contand pentru prima etapa a Ligii I.